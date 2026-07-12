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МАГАТЭ должно реализовать договоренности после удара ВСУ по Энергодару – Лихачев

МАГАТЭ должно реализовать договоренности после удара ВСУ по Энергодару – Лихачев

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар БПЛА ВСУ, нанесенный 12 июля по остановке в Энергодаре Запорожской области предоставляет МАГАТЭ возможность на деле продемонстрировать достигнутые договоренности о незамедлительном информировании мирового сообщества о возможных угрозах городу.

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