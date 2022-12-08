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В Томской области полицейские продолжают проводить активную профилактическую работу с юными участниками дорожного движения

В Доме детского творчества села Подгорное инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Чаинскому району совместно с руководителем муниципального штаба ЮИД провели мастер-класс для детей коррекционной школы по изготовлению световозвращателей.

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