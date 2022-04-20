«Тур Альп». 3-й этап. Гонщики проедут 154,6 км по маршруту с двумя категорийными вершинами

20 апреля пройдет третий этап веломногодневки «Тур Альп». «Тур Альп» 3-й этап Лана, Италия – Виллабасса, Италия 154,6 км Профиль/Карта Начало – 9:15 по московскому времени.
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