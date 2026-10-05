Жительница Прикамья получила 180 часов работ за обналичивание чужих денег

Жительница Ординского района Пермского края получила 180 часов обязательных работ за переводы денег между счетами по указаниям третьего лица, за что она получила свыше 50 тысяч рублей.
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