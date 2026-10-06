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Вместо лечения Джиган пьет алкоголь и ездит на "тусовки" с друзьями в Израиле

Вместо лечения Джиган пьет алкоголь и ездит на "тусовки" с друзьями в Израиле

Руководство реабилитационного центра поощряет поведение артиста Рэпер Джиган, находящийся на лечении в израильском реабилитационном центре, систематически нарушает режим и пропускает терапию ради вечеринок.

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