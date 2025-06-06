Доктор Галич объяснила, как справиться с экзистенциальным одиночеством

Это непростое, но естественное состояние Экзистенциальное одиночество — непростое, но естественное состояние, которое может стать отправной точкой личностного роста, сказала РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии Татьяна Галич.
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