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Петербургский дневник

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Доктор Галич объяснила, как справиться с экзистенциальным одиночеством

Доктор Галич объяснила, как справиться с экзистенциальным одиночеством

Это непростое, но естественное состояние Экзистенциальное одиночество — непростое, но естественное состояние, которое может стать отправной точкой личностного роста, сказала РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии Татьяна Галич.

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