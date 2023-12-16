Эксперт Галкин: большинство россиян покупает свой дом в ипотеку

Тренд на переезд из квартир в частные дома набирает обороты. По словам руководителя департамента управления загородными проектами «ТСН Недвижимость» Андрея Галкина, подавляющее большинство покупок на загородном рынке происходит сейчас именно за счет ипотеки.
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