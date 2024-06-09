Вильфанд допустил, что июнь 2024 года может возглавить ранг самых жарких месяцев

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд допустил, что предстоящий июнь вслед за минувшим маем может оказаться самым теплым месяцем подряд, несмотря на фактическое завершение явления Эль-Ниньо.
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