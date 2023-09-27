ТОП10 лучших боевиков 80-х и 90-х: подборка от KinoNews

Составлять Топ10 лучших боевиков – дело неблагодарное. Непонятно, на что ориентироваться – на режиссеров, работающих в жанре, или актеров, этих героев экшен-фильмов, которые верой и правдой на протяжении всей своей карьеры не устают играть крутых парней с крутыми… профилями? Оговоримся сразу, в нашей статье все внимание мы уделили боевикам 80-90-х прошлого века, ведь ни для кого не секрет, что в этот период времени вышли самые знаковые жанровые картины.