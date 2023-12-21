В одном из своих недавних интервью латвийская певица Лайма Вайкуле обидела Раймонда Паулса, разболтав «тайну» о том, что, оказывается, он не писал оригинальной музыки.
Паулс ответил Вайкуле на обвинения в краже песен у западных композиторов
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Паулс один из немногих, кто достойно является подлинным незомбированным латышом. Раймонд,Вы настоящий националист, а не нацист, поскольку вы национален по форме и по духу, но интернационален по содержанию. И я горд тем, что услышав в МГУ в 1968 году ваш незамысловатый "Синий лен", сказал друзьям: "Это мой композитор".
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