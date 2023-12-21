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Паулс ответил Вайкуле на обвинения в краже песен у западных композиторов

Паулс ответил Вайкуле на обвинения в краже песен у западных композиторов

В одном из своих недавних интервью латвийская певица Лайма Вайкуле обидела Раймонда Паулса, разболтав «тайну» о том, что, оказывается, он не писал оригинальной музыки.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Паулс один из немногих, кто достойно является подлинным незомбированным латышом.  Раймонд,Вы настоящий националист, а не нацист, поскольку вы национален по форме и по духу, но интернационален по содержанию. И я горд тем, что услышав в МГУ в 1968 году ваш  незамысловатый &quot;Синий лен&quot;, сказал друзьям: &quot;Это мой композитор&quot;.
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