Флагманский кроссовер Wey V9X: версия для России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Большой гибридный кроссовер Wey V9X от концерна Great Wall Motor был анонсирован в феврале этого года, полноценную премьеру справил в марте, а буквально на следующий день российский офис бренда объявил о скором появлении модели на нашем рынке.
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