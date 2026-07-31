Флагманский кроссовер Wey V9X: версия для России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Большой гибридный кроссовер Wey V9X от концерна Great Wall Motor был анонсирован в феврале этого года, полноценную премьеру справил в марте, а буквально на следующий день российский офис бренда объявил о скором появлении модели на нашем рынке.