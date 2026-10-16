16 октября в Вологодской области введён режим «Беспилотной опасности», сообщил губернатор региона Георгий Филимонов со ссылкой на данные военного ведомства.
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