Наказание нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора осталось в силе: жалобу клуба на четырехматчевую дисквалификацию отклонили в Королевской испанской футбольной федерации, сообщает Marca.
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