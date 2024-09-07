Жительница Кургана сравнила город с картинами Бэнкси. Фото

Курган продолжает терять деревья, поскольку нет комплексного подхода к городскому озеленению. Если такая тенденция продолжится, то горожанам придется видеть деревья только на картинках, как у знаменитого уличного художника Бэнкси.
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