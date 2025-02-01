Дежурным по Туле 1 февраля назначен Максим Колычев

В выходные и праздники в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. Так, в субботу, 1 февраля, за порядком в оружейной столице проследит дежурный — заместитель начальника управления по местному самоуправлению администрации Тулы Сергей Скиданенко.
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