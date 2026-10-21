Российский премьер Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва прочно удерживает позиции лидирующего поставщика углеводородов на стратегически важный китайский рынок.
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