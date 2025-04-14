В РФ начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В РФ повысят страхование долгосрочных накоплений граждан. Речь о так называемых сберегательных сертификатах – данный инструмент российский президент Владимир Путин поручил запустить больше года назад, на данный момент к нему готовят законодательную базу.
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