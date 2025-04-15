Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре

Убить не сложно, можно любого даже очень хорошо охраняемого, но эту тварь должно судить международным судом с полной конфискацией награбленного и приговорить к смертной казни или пожиненному заключению под охраной как Гесса.

САША ЛЕПАЕВ

и вы так уверены что его будут судить. когда жареным запахнет его никто не найдет. ведь его охраняют Британцы. и так быстро спрячут что никто и не заметит. ведь дороги железнодорожные целые. электричества хватает. так что судить может и будут только не его а тех солдат которых он посылал. остальные смоются в одну ночь.