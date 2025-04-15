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Спички - не игрушка

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Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре

Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре

БлокнотРУ После ракетного удара по Сумам, который был нанесен 13 апреля, Зеленский попытался обставить дело так, как будто Россия обстреляла мирное население украинского города.

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Комментарии
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вячеслав костандов
Убить не сложно, можно любого даже очень хорошо охраняемого, но эту тварь должно судить международным судом с полной конфискацией награбленного и приговорить к смертной казни или пожиненному заключению под охраной как Гесса.
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11 час.
САША ЛЕПАЕВ
и вы так уверены что его будут судить. когда жареным запахнет его никто не найдет. ведь его охраняют Британцы. и так быстро спрячут что никто и не заметит. ведь дороги железнодорожные целые. электричества хватает. так что судить может и будут только не его а тех солдат которых он посылал. остальные смоются в одну ночь.
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5 час.
Сергей Гапонов
Украинского фашиста зеленского за все злодеяния на Донбассе повесить в на улице Ленина в Донецке.Пусть болтается фашист .Как это было в Харькове в 1944 году.
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5 час.
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