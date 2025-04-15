БлокнотРУ После ракетного удара по Сумам, который был нанесен 13 апреля, Зеленский попытался обставить дело так, как будто Россия обстреляла мирное население украинского города.
Перемирие затягивается, Сумы не сработали, Зеленский на Пасху утопит страну в терроре
Комментарии
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вячеслав костандов
Убить не сложно, можно любого даже очень хорошо охраняемого, но эту тварь должно судить международным судом с полной конфискацией награбленного и приговорить к смертной казни или пожиненному заключению под охраной как Гесса.
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11 час.
САША ЛЕПАЕВ
и вы так уверены что его будут судить. когда жареным запахнет его никто не найдет. ведь его охраняют Британцы. и так быстро спрячут что никто и не заметит. ведь дороги железнодорожные целые. электричества хватает. так что судить может и будут только не его а тех солдат которых он посылал. остальные смоются в одну ночь.
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5 час.
Сергей Гапонов
Украинского фашиста зеленского за все злодеяния на Донбассе повесить в на улице Ленина в Донецке.Пусть болтается фашист .Как это было в Харькове в 1944 году.
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5 час.
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