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Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали подвоз снабжения подразделений ВСУ

Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали подвоз снабжения подразделений ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне проведения СВО.

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