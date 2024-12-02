Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали подвоз снабжения подразделений ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне проведения СВО.
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