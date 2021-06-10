Домашняя уха из неправильной рыбы

Недавно мне открылась страшная тайна, почему муж не любит мою уху. Как-то раз он уехал на выходные к своим родителям, позвонил, а я в ходе разговора спросила: — Ну что, Паш, чем тебя там мама потчует? — Ой, знаешь, Ян, мы тут такую вкусную уху вчера ели, не поверишь! Ну такая вкусная, я аж две тарелки слопал! «Нифига себе! Дома мы, значит, уху не едим, рыбу варёную не любим, а тут такое!» — подумала я, а вслух спросила: — А почему ты тогда дома уху не ешь? Я не так вкусно готовлю? — Ну что ты, Яночка! Просто ты дома уху варишь из карпа, а я его терпеть не могу! — Да я никогда в жизни уху из карпа не варила.