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Татар-информ

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За пять лет на развитие сел в Татарстане направили 16,8 млрд рублей

За пять лет на развитие сел в Татарстане направили 16,8 млрд рублей

фото: официальный портал «Единой России» За пять лет – с 2021 по 2025 годы – общий объем финансирования по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в Татарстане составил 16,8 млрд рублей, сообщил региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Российское село» Назип Хазипов по итогам селекторного совещания.

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