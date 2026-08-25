За пять лет на развитие сел в Татарстане направили 16,8 млрд рублей

фото: официальный портал «Единой России» За пять лет – с 2021 по 2025 годы – общий объем финансирования по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в Татарстане составил 16,8 млрд рублей, сообщил региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Российское село» Назип Хазипов по итогам селекторного совещания.