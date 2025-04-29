ВТБ: половина россиян платят за ненужные подписки, надеясь на будущее использование

Причиной также является боязнь потерять скидки Согласно результатам опроса ВТБ, проведенного среди 1500 россиян, 54% респондентов продолжают оплачивать подписки, которыми не пользуются, надеясь на их будущее применение.
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