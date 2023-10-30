ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов из больниц в Газе

Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях 30 октября сообщило о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе.
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