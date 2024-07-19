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Экс-форвард Чили Пинилья: «С 20 лет у меня были панические атаки, депрессия, я попадал в психиатрические клиники. Прошел лечение, отказался от излишеств, 8 месяцев не пью алкоголь»

Экс-форвард Чили Пинилья: «С 20 лет у меня были панические атаки, депрессия, я попадал в психиатрические клиники. Прошел лечение, отказался от излишеств, 8 месяцев не пью алкоголь»

«В 20 лет у меня случилась первая паническая атака и первый приступ тревоги, мне постоянно приходилось принимать лекарства.

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