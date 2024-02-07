14 мощных природных антибиотиков, борющихся с инфекцией лучше химических лекарств

В современном мире многие болезни лечат с помощью антибиотиков. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько пагубным может быть влияние этих препаратов на ваше здоровье? А что если существуют другие, более безопасные методы борьбы с бактериальными заболеваниями? Давайте узнаем вместе.
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