Жители Татарстана могут подавать заявление в суд через портал Госуслуг

Внедрение любых цифровых решений облегчает жизнь жителям Татарстана. Одним из ключевых цифровых сервисов по линии министерства юстиции республики, стала возможность подачи электронных документов на сайте мировых судей, заявил глава Минюста РТ Рустем Загидуллин в центре управления регионом Татарстана.
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