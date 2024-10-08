НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

21 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодцы!«Мы — частичка по...
  • Eduard
    Об этом пишут и пишут,но дураки находятся!Мошенники обманул...
  • наталья никифорова
    Великолепный дипломат!!!! Надеюсь его назначат на какую-нибудь серьезную должность, курирующую дела в военном ведомст...Анатолий Антонов ...

Жители Татарстана могут подавать заявление в суд через портал Госуслуг

Внедрение любых цифровых решений облегчает жизнь жителям Татарстана. Одним из ключевых цифровых сервисов по линии министерства юстиции республики, стала возможность подачи электронных документов на сайте мировых судей, заявил глава Минюста РТ Рустем Загидуллин в центре управления регионом Татарстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх