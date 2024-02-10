НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА Некоторые бойцы, с которыми мы пообщались за эти два года, признавались, что в своё время прогуляли занятия по тактической медицине, о чём сегодня сожалеют.
Навык спасает: почему бойцам СВО необходимо проходить тактическая подготовку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Интересно! Автор считает, что он открыл что-то новое, написав "...Очевидно, что в нынешнем военном конфликте значение военно-медицинской подготовки существенно возросло..."? Значение военно-медицинской подготовки солдат ВСЕГДА считалось ВЕСЬМА ВАЖНЫМ элементом боевой подготовки и очень часто спасало жизни военнослужащих. И не только в боевых условиях...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии