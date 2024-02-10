Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Интересно! Автор считает, что он открыл что-то новое, написав "...Очевидно, что в нынешнем военном конфликте значение...Навык спасает: по...
  • михаил валеев
    О чём статья ?В Крыму за год ус...
  • Анфиса Иванова
    Прекрасная инициатива! Вот бы по всей стране так сделали!!!!!!!!!!!!В Крыму 14 феврал...

Навык спасает: почему бойцам СВО необходимо проходить тактическая подготовку

Навык спасает: почему бойцам СВО необходимо проходить тактическая подготовку

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА Некоторые бойцы, с которыми мы пообщались за эти два года, признавались, что в своё время прогуляли занятия по тактической медицине, о чём сегодня сожалеют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Интересно! Автор считает, что он открыл что-то новое, написав &quot;...Очевидно, что в нынешнем военном конфликте значение военно-медицинской подготовки существенно возросло...&quot;? Значение военно-медицинской подготовки солдат ВСЕГДА считалось ВЕСЬМА ВАЖНЫМ элементом боевой подготовки и очень часто спасало жизни военнослужащих. И не только в боевых условиях...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх