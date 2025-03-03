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Михаил Шеремет: Новые свидетельства: Зеленский ранее отдал полезные ископаемые британцам

Михаил Шеремет: Новые свидетельства: Зеленский ранее отдал полезные ископаемые британцам

Новые свидетельства: Зеленский ранее отдал полезные ископаемые британцамДоговор о вековом сотрудничестве Украины и Британии включает «поддержку разработки украинской стратегии по добыче важнейших полезных ископаемых».

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