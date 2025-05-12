Торговое перемирие: что стоит за решением Китая и США снизить взаимные пошлины

Китай и США договорились о временном перемирии в торговой войне. В рамках инициативы Пекин снизит пошлины на американскую продукцию с 125 до 10%, а Вашингтон опустит тарифную ставку для товаров из КНР с 145 до 35%.
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