Минобороны показало кадры удара авиабомбами по ВСУ в Омельнике и Егоровке

Вооруженные силы России с помощью фугасных авиабомб (ФАБ-500) нанесли удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на части Запорожской области, которая остается под контролем Киева.
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