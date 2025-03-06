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Минобороны показало кадры удара авиабомбами по ВСУ в Омельнике и Егоровке

Минобороны показало кадры удара авиабомбами по ВСУ в Омельнике и Егоровке

Вооруженные силы России с помощью фугасных авиабомб (ФАБ-500) нанесли удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на части Запорожской области, которая остается под контролем Киева.

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