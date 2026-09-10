МВД России подготовлены изменения в ведомственный приказ, регламентирующий порядок проведения отчетов перед гражданами, проживающими в отдаленной и труднодоступной местности

МВД России подготовлены изменения в приказ от 26 декабря 2023 г. № 1011 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России».
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