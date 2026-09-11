Внучка Грейс Келли Александра Ганноверская выходит замуж за немецкого миллионера

Внучка Грейс Келли и дочь принцессы Каролины, 27-летняя Александра Ганноверская, выходит замуж за своего возлюбленного, наследника богатой немецкой семьи и профессионального баскетболиста Бен-Сильвестра Страутманна, после 10 лет отношений.