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Внучка Грейс Келли Александра Ганноверская выходит замуж за немецкого миллионера

Внучка Грейс Келли Александра Ганноверская выходит замуж за немецкого миллионера

Внучка Грейс Келли и дочь принцессы Каролины, 27-летняя Александра Ганноверская, выходит замуж за своего возлюбленного, наследника богатой немецкой семьи и профессионального баскетболиста Бен-Сильвестра Страутманна, после 10 лет отношений.

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