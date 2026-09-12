Битцевскому маньяку отказали в переводе из колонии ближе к Москве

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, Верховный суд Российской Федерации отказался рассмотреть жалобу Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на решение не переводить его из колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в исправительное учреждение, находящееся ближе к Москве.