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Битцевскому маньяку отказали в переводе из колонии ближе к Москве

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, Верховный суд Российской Федерации отказался рассмотреть жалобу Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на решение не переводить его из колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в исправительное учреждение, находящееся ближе к Москве.

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