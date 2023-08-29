Более 180 мм осадков выпало во Владивостоке, и это еще не конец

В минувшие сутки во Владивостоке выпало 181 мм осадков, сообщает PRIMPRESS. Вечером в связи с резким усилением дождя на дорогах города образовались скопления воды, на отдельных участках - подтопления, с возвышенностей произошел сход селей и грунта.
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