PRIMPRESS.RU

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Интересно каким образом докажут что работник был в пьяном виде? Какая доказательная база? Или начальник решил уволить...Пришел на работу ...
  • Edvid Linevich
    Видно, что отсыпка  тела  дороги выполнена не скальным околом, а земляным грунтом, который из-за рыхлости легко размы...Дороги больше нет...
  • александр муравьев
    Учитывая с какой частотой наши данные сливаются это ещё одна сомнительная афера.Указ подписан. Вс...

Более 180 мм осадков выпало во Владивостоке, и это еще не конец

Более 180 мм осадков выпало во Владивостоке, и это еще не конец

В минувшие сутки во Владивостоке выпало 181 мм осадков, сообщает PRIMPRESS. Вечером в связи с резким усилением дождя на дорогах города образовались скопления воды, на отдельных участках - подтопления, с возвышенностей произошел сход селей и грунта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх