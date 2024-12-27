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Царьград

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Реабилитация участников СВО: успешные истории в центре в Волоколамске

Реабилитация участников СВО: успешные истории в центре в Волоколамске

Участники Специальной военной операции, потерявшие зрение, проходят реабилитацию в Волоколамске. Они обучаются в центре реабилитации и посещают школу подготовки собак-поводырей.

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