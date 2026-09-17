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Пятый канал

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Семилетний ребенок попал под колеса мусоровоза на юге Москвы

Семилетний ребенок попал под колеса мусоровоза на юге Москвы

Семилетний ребенок пострадал в результате наезда мусоровоза на юге Москвы. После происшествия его госпитализировали в критическом состоянии, сообщил источник 5-tv.

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