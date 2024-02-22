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Современные автобусы могут исчезнуть с улиц Петрозаводска

В городском суде рассмотрели иск транспортных компаний к петрозаводской администрации Текст и фото: Антонина Кябелева  22 февраля 2024 года судья Петрозаводского городского суда Анна Нуриева вынесла решение, которое может определить будущее «транспортной реформы» в карельской столице.

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