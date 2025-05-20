В центре Петрозаводска с 9 июня изменится схема движения

Схема движения изменится в центре карельской столицы с 9 июня. В администрации Петрозаводска сообщили, что будет запрещена стоянка и остановка транспорта на участке Набережного проспекта от улицы Еремеева до проспекта Ленина со стороны Онежского озера.
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