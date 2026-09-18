От паровозов до тепловозной электроники: мичуринскому «Милорему» исполнилось 160 лет

Фото: Павел Васильев / «Тамбовская жизнь» Читайте также: Учитель из Жердевского округа вошёл в двадцатку лучших педагогов России После трёх месяцев залития канализацией КНС у Студенца начали реконструировать Шесть лет обещаний: вторую набережную в тамбовском Заречье пока строить не будут Одно из старейших промышленных предприятий Тамбовской области прошло путь от Козловских железнодорожных мастерских до завода с полным циклом ремонта локомотивов.