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Вандерсон: «Галицкий точно заслужил титул – он большой человек в России, но вместе с тем простой парень. Как только «Краснодар» возьмет первый трофей, за ним придут следующие»

Вандерсон: «Галицкий точно заслужил титул – он большой человек в России, но вместе с тем простой парень. Как только «Краснодар» возьмет первый трофей, за ним придут следующие»

«Кто точно заслужил титул, так это президент Галицкий! Сейчас у «Краснодара» сильный состав, они идут за чемпионством.

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