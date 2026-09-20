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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев о 13-м месте сына Плющенко: «Если у Саши нет большого таланта и он занимает такие места, то зачем мучить ребенка? Может быть, он талантлив в чем-то другом»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о перспективах фигуриста Александра Плющенко .

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