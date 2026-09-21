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Царьград

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Прокуратура: владелец кафе в Керчи осуждён за отравление 27 человек

Прокуратура: владелец кафе в Керчи осуждён за отравление 27 человек

Владельца кафе в Керчи приговорили к шести месяцам ограничения свободы за массовое отравление 27 посетителей, среди которых 13 детей, в результате острой кишечной инфекции в сентябре 2024 года.

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