За что посадили в тюрьму экс-участников «Дома-2», «Битвы экстрасенсов» и «Давай поженимся» Елена ГалицкаяМошенничество, угон авто, продажа наркотиков, насилие над детьми — «послужной список» телезвёзд поражает воображение.
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