Кто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев?

☭КОМПАСПолитикаКто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев? По украинцам в Кабуле. Если кратко, то их бросили. Сначала те, на кого они работали, а затем и Украина.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоПсть выбираются как хотят - хоть на шасси самолетов, хоть за хвост ишака, но только без помощи России. Вё равно благодарности не будет никакой. А вернутся в Киев и их заставят выступить по ТВ поливать грязью Россию.карюкалов вячеславПосле этого?абрам вербинЭтих тоже надо спасать?Константин ЗаикаЭтих спасать поздно, только пристрелить.абрам вербинПусть живут, но в пендосии.Vladimir LenkovА кто там из хохлов на пендосов работал? Фашисты из ВСУ? Надо ли их спасать? Возможно, таких чем меньше, тем лучше?Валерий Рябовне понятно почему наши дипломаты РФ пытаются заботиться о б украинцах, в Афгане? Все укроглавнюки и их амеропартнёры, вернее их баре, объявили рф вражьим племенем. Зачем же их спасать? Зачем вывозить от талибов? пусть привыкают получать "пи...люли".Валерий Антохинпусть хохлы и спасаютИванов АлександрНормально, продали свой борт богатым афганцам и он вместо незалежной полетел по другому маршруту, а обществу сказали - талибы захватили. Брешут, как дышат. А Россия должна их спасать? Катмандуйский отдыхает.СБсергей Бахаревя одного не пойму а нам то какое дело до них , хохлы их послали теперь пусть и вывозят .Иванов АлександрА борты наши.Ирина Чещинасегодня по тв передали,что наши самолёты вывозят из афгана и наших, и хохловКомментировать
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