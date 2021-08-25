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Кто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев?

Кто спасет забытых Украиной и брошенных США в Кабуле украинцев?

По украинцам в Кабуле. Если кратко, то их бросили. Сначала те, на кого они работали, а затем и Украина.

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Владимир Сиденко
Псть выбираются как хотят - хоть на шасси самолетов, хоть за хвост ишака, но только без помощи России. Вё равно благодарности не будет никакой. А вернутся в Киев и их заставят выступить по ТВ поливать грязью Россию.
карюкалов вячеслав
После этого?
абрам вербин
Этих тоже надо спасать?
Константин Заика
Этих спасать поздно, только пристрелить.
абрам вербин
Пусть живут, но в пендосии.
Vladimir Lenkov
А кто там из хохлов на пендосов работал? Фашисты из ВСУ? Надо ли их спасать? Возможно, таких чем меньше, тем лучше?
Валерий Рябов
не понятно почему наши дипломаты РФ пытаются заботиться о б украинцах, в Афгане? Все укроглавнюки и их амеропартнёры, вернее их баре, объявили рф вражьим племенем. Зачем же их спасать? Зачем вывозить от талибов? пусть привыкают получать "пи...люли".
Валерий Антохин
пусть хохлы и спасают
Иванов Александр
Нормально, продали свой борт богатым афганцам и он вместо незалежной полетел по другому маршруту, а обществу сказали - талибы захватили. Брешут, как дышат. А Россия должна их спасать? Катмандуйский отдыхает.
сергей Бахарев
я одного не пойму а нам то какое дело до них , хохлы их послали теперь пусть и вывозят .
Иванов Александр
А борты наши.
Ирина Чещина
сегодня по тв передали,что наши самолёты вывозят из афгана и наших, и хохлов

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