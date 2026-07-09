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Царьград

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Диетологи назвали фрукты, опасные при заболеваниях печени и почек

Диетологи назвали фрукты, опасные при заболеваниях печени и почек

Диетологи Синара Оливейра и Фернанда Парра из Metropoles рекомендуют пациентам с диабетом, жировой дистрофией печени и заболеваниями почек ограничить потребление ряда фруктов, включая бананы и хурму, из-за возможного ухудшения здоровья.

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