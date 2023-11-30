Карасин назвал Киссинджера великим политиком, не мыслящим шаблонами

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер был великим политиком и человеком здравого смысла, который не мыслил шаблонами, заявил 30 ноября председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на полях Второго глобального межпарламентского форума в Ташкенте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии