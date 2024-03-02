Магнитные бури сегодня 2 марта 2024 г.: что ждать в неблагоприятные метеопатам, даты и расписание магнитных бурь в марте 2024г.
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