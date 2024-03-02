Магнитные бури сегодня 2 марта 2024 г.

«Чёрные гусары» сожгли первый Abrams»: ВС РФ широким фронтом продвинулись к Орловке, Северному и Тоненькому: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 26.02.24 г.