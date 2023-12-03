В Госдуме предложили запретить телефоны на школьных уроках уже с января

Средства связи планируется запретить использовать на уроках в школах уже в январе 2024 года. Это предполагают поправки ко второму чтению законопроекта, который профильный комитет Думы по просвещению рассмотрит 4 декабря.
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