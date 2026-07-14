Colorfire MEOW Orange Treasure R16 Ultra: 12-ядерный Ryzen 9, RTX 5060 и дизайн с котиками за ~$1640

Colorful под брендом Colorfire представила ноутбук MEOW Orange Treasure R16 Ultra. Новинка привлекает внимание не только характеристиками, но и дизайном: вся крышка покрыта рисунками котиков и отпечатками лап.
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