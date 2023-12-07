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Кольский полуостров, Мурманская область, дорога до Дальних Зеленцов

Кольский полуостров, Мурманская область, дорога до Дальних Зеленцов

Дальние Зеленцы - совсем небольшой поселок на берегу Баренцева моря, в 40 км на восток от Териберки   поселок совсем маленький - население около 50 человек, по дороге туда, от Териберки - всего один населенный пункт, и то, в стороне от трассы - п.

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