Кольский полуостров, Мурманская область, дорога до Дальних Зеленцов

Дальние Зеленцы - совсем небольшой поселок на берегу Баренцева моря, в 40 км на восток от Териберки поселок совсем маленький - население около 50 человек, по дороге туда, от Териберки - всего один населенный пункт, и то, в стороне от трассы - п.